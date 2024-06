L'Arnau de Vilanova tancarà aquest estiu fins a 90 llits i reduirà l'activitat dels quiròfans

Mòduls prefabricats. Operaris han instal·lat la base per als mòduls de consultes externes que hi haurà a la plaça de l’Arnau. - MAGDALENA ALTISENT

L’hospital Arnau de Vilanova podria tancar fins a 90 llits i reduirà l’activitat dels quiròfans aquest estiu a causa d’unes retallades que el departament de Salut justifica en la falta de pressupost, un dèficit que impedeix pagar les hores extra per cobrir suplències i que va obligar el departament a demanar a alguns centres d’Atenció Primària que redueixin les substitucions per vacances d’estiu. Fonts de CATAC-CTS expliquen que l’equip directiu de l’Arnau va afirmar en l’última reunió que el centre ha de reduir la seua despesa en 5 milions durant aquest any, així com que les baixes durant l’estiu s’hauran de cobrir amb el personal de la borsa d’incidències, en comptes de fer nous contractes de substitució.

Els sindicats expliquen que la gerència opta entre tancar dos o tres plantes senceres (en cada una hi ha 30 llits) o tancar determinades àrees de totes les plantes. La portaveu d’aquest sindicat indica que cada any se sol tancar alguna planta, també per obres de manteniment, però aquest estiu l’afectació serà més gran. L’any passat es van tancar 6 quiròfans entre la segona quinzena de juliol i les primeres dos setmanes de setembre, però el 2023 i el 2022 no es va tancar gairebé cap habitació. “Els treballadors sempre ens hem d’estrènyer el cinturó, però la responsabilitat és dels gestors”, valora. Mentrestant, un portaveu de la CGT va afirmar que aquest estiu es preveu avançar l’inici de les retallades uns 15 dies, i prolongar-los una altra quinzena. El sindicat preveu mobilitzacions perquè considera que les retallades “es podrien haver evitat”.Així mateix, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya discrepa de les mesures que s’aplicaran als centres sanitaris aquest estiu i demana “trencar” amb l’estacionalitat dels recursos del departament de Salut. “Quan arriba l’estiu, els directors i gestors han de permetre que els professionals de la salut puguin disfrutar de les vacances i, alhora, es mantingui la qualitat assistencial de la població assignada als CAP i als hospitals”, afirma la degana, Glòria Jodar. La seua reivindicació s’uneix a la del sindicat Metges de Catalunya, que aquesta setmana ha valorat la mesura com una “irresponsabilitat”.

Balcells assegura que s’atendran totes les visites i urgències

■ El conseller de Salut, Manel Balcells, va respondre a la polèmica ahir i va afirmar que “la ciutadania no ha de patir” perquè s’atendran “totes les visites espontànies, les urgències i les emergències” i només s’ajornaran algunes patologies i cirurgies programades. Balcells va assegurar que les retallades no afectaran ni les cirurgies oncològiques ni les cardiovasculars o urgents, però va admetre que faran falta mesures per gestionar la situació amb els recursos disponibles. El conseller va valorar que no tenir pressupostos “té un cost”.