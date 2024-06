La UdL desenvolupa un arròs 'daurat' que aporta vitamina A i millora les dietes

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup d’investigació de Biotecnologia Vegetal Aplicada de la Universitat de Lleida-Agrotecnio ha desenvolupat un arròs modificat genèticament per obtenir un increment de carotenoides provitamina A (que es transformen en vitamina A al cos), que “pot ajudar en la dieta de molta gent de tot el món perquè l’arròs és bàsic en l’alimentació”, afirma el biòleg estudiant de doctorat Guillermo Sobrino, que va arribar el 2020 des de Sevilla per incorporar-se al grup, que ahir va participar en la jornada Green ERF al parc Agrobiotech. En aquesta, es va exposar que el cultiu de la varietat bomba de l’arròs està en perill per les plagues.

Partint d’un projecte anomenat Golden Rice (arròs daurat), Sobrino explica que “hem anat una mica més enllà, volíem comprovar si modificant certes caixes de l’ADN del codi genètic de l’arròs podíem reactivar-lo de manera endògena per propiciar l’acumulació de carotenoides”. I així ha estat, ja que aquest mes de març han assolit la primera publicació científica en aquest sentit. Afegeix que “hem comprovat que som capaços d’acumular-los en un teixit artificial que generem al laboratori, la qual cosa corrobora que el nostre plantejament inicial era correcte”.