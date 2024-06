Sunka prova un sistema per no passar la compra per caixa

El supermercat Sunka, al número 12 del carrer Bisbe Ruano de Lleida, és el “laboratori” en el qual Plusfresc prova “nous formats de productes i serveis que després avaluem i valorem estendre a altres botigues”, explica Hurtado. Una de les seues últimes innovacions que estan testant amb una vintena de clients és l’opció que escanegin la seua pròpia compra amb una aplicació mòbil mentre seleccionen els productes, per no haver de passar-los després per caixa un per un.

Els serveis que ofereix Sunka han distat dels d’un supermercat habitual des que va obrir el 2001, quan ja oferia servei de bugaderia o d’escola bressol. La seua prioritat ara és “combinar espais, productes i serveis perquè es creï un vincle” entre clients i amb els empleats, afirma Hurtado. Destaca la zona d’exposició per a artistes locals del mateix supermercat, així com les sales de conferències, cursos de cuina o degustacions.

Tot això ha portat Sunka a ser reconegut per l’Associació Espanyola de Fabricants i Distribuïdors com el supermercat més innovador de 2024.