La Urbana deté dos homes a Lleida per explotació laboral

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir divendres a la nit a dos homes acusats d’explotació laboral després de fer una inspecció en un local del Passeig de Ronda. Els detinguts van ser acusats d’un delicte social, i els arrestos es van practicar després que la Policia Local fos alertada que en un local, que no tenia cap tipus d’activitat declarada, hi havia molta afluència de persones.

Al lloc van acudir diverses patrulles que van descobrir que diverses persones, totes elles d’origen estranger, estaven malvivint a l’interior d’un local que no tenia cap tipus d’activitat registrada. Hi havia desenes de matalassos i un espai per menjar.

Després d’entrevistar-se amb alguns d’ells, van determinar que dos eren els responsables i que suposadament els explotaven laboralment com a temporers. Davant d’això, van detenir els dos individus, els dos de nacionalitat pakistanesa.

La investigació continua oberta per determinar quants afectats hi ha i si s’han de practicar nous arrestos