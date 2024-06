Les escoles bressol de Lleida deixen fora 78 nens als centres triats en primera opció

Les escoles bressol municipals i la de la Generalitat tenen una llista d’espera global de 78 nens als centres que les famílies van escollir com a primera preferència per al curs vinent i s’eleva a 157 si es comptabilitzen totes les opcions.

Segons consta a les llistes definitives publicades ahir, encapçalen el rànquing les de Cappont, amb 19 nens en espera que la van elegir en primer lloc, i la de La Faldeta, també amb 19 (14 per a la classe d’alumnes d’1 a 2 anys i 5 per a la de 2 a 3). A la bressol d’Albarés són 11. La segueixen la Gargot i la de la Bordeta amb 7 cadascuna, La Mitjana (6), El Rellotge (3), Ronda (2), Parc de Gardeny (2), Balàfia (1) i Centre Històric (1). La de Pardinyes i la del Secà de Sant Pere tenen llista d’espera, però no de primera opció.

El regidor d’Educació, Xavier Blanco, va recordar que el període de preinscripció va acabar amb un total de 522 sol·licituds per a 518 vacants i va argumentar que només les escoles bressol de la perifèria no s’omplen inicialment, com les de Sucs (hi ha 2 alumnes admesos), Raimat (5) o Llívia (3). A la de Magraners han entrat 14.Lleida compta amb un total de 877 places públiques d’escola bressol per a nens de fins a tres anys. Ahir mateix va començar el termini de matriculació, que es prolongarà fins al dia 24.

Es pot efectuar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia a la pàgina web de les bressol, o bé online a través dels tràmits de la Paeria. Així mateix, a partir del dia 8 de juliol també s’habilitarà el tràmit per a les noves llistes per a la matrícula viva (aquells nens que s’inscriuen fora de termini).

L’edil d’Educació va recordar que treballen per reobrir una de les dos escoles bressol que l’ajuntament va tancar el passat mandat al Clot.

El Torre Vicens perd un grup d’ESO i el Riu Segre, d’I3

L’institut Torre Vicens tindrà un grup menys de primer d’ESO el curs que ve 2024-2025 i el col·legi Riu Segre, un menys d’I3, segons es va informar ahir en el consell escolar municipal. La directora del Torre Vicens, Chus Castro, va indicar que amb aquesta retallada tindran tres grups de primer d’ESO i va argumentar que aquests són els que realment els corresponen després de dos anys amb una classe més a primer, el que en l’àmbit educatiu es denomina un “bony”.

Com va publicar aquest diari, almenys una desena de centres educatius de la ciutat de Lleida van registrar overbooking de preinscrits a I3 o a primer d’ESO de cara al curs que ve i una altra mitja dotzena van omplir just les places que oferien.

El consell escolar va proposar també com a dies festius de lliure disposició per al curs vinent el 5 de desembre d’aquest any, i el 17 de febrer, el 14 de març i el 2 de maig del 2025.