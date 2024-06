L'empresa del centre comercial Torre Salses pagarà 9,2 milions pels vials i millores a Lleida

La promotora del parc comercial de Torre Salses, Promenade Lleida SL, invertirà un total de 9.263.614,18 euros per a la construcció del vial Víctor Torres i la prolongació del carrer de Francesc Bordalba, per a millores urbanístiques a la zona, habilitar un aparcament i ampliar les línies dels busos urbans.

Així ho estableix el nou conveni de gestió urbanística entre ajuntament de Lleida i empresa per a l’ordenació derivada de la modificació del pla parcial del sector SUR 42 de Torre Salses, aprovat per la junta local de govern el passat 23 de maig i que ahir va sortir a exposició pública.

Un document que té una vigència de deu anys i que renova l’anterior conveni firmat el 2018, que està caducat des del passat mandat. També actualitza els costos per construir els vials i altres actuacions urbanístiques.

Concretament, per a la construcció del vial Víctor Torres entre la Bordeta i Torre Salses i la seua connexió amb la carretera Ll-11, Promenade Lleida SL aportarà 5.161.171,89 euros, mentre que per a la prolongació del carrer de Francesc Bordalba i Montardit entre el carrer Almeria i el vial 5 del SUR 42 de Torre Salses, n’aportarà 1.373.619,88.

D’altra banda, també assumirà els costos per poder prolongar les línies L6 i L7 dels autobusos perquè arribin fins a Torre Salses, i hi destinarà 1.683.511,25 euros repartits en els deu anys que durarà el conveni.

Al seu torn, també aportarà 602.835,16 euros per reparar o arreglar elements urbans ja existents a la zona; 56.000 euros per posar 7 marquesines de bus; 151.798 per a la instal·lació de semàfors; 23.500 euros en senyalització; 14.128 en enllumenat públic i 91.050 euros en un pàrquing per a 300 bicicletes, a més d’altres inversions de menor quantia. A més, el conveni també preveu un pàrquing dins de l’establiment comercial de 2.202 places per a turismes, de 161 per a motocicletes i 69 places per a persones amb mobilitat reduïda, així com seixanta-sis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

El Comú va criticar que la Paeria “està accelerant” el desenvolupament d’aquest projecte comercial “mentre manté paralitzat el pla de l’estació” i va posar en dubte els interessos econòmics que hi ha en relació amb el projecte de Promenade.