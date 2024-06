Perdonen un deute de 170.000 euros a un matrimoni a Lleida

detail.info.publicated Redacció

El Jutjat del Mercantil nº6 de Lleida ha dictat l’Exoneració del Passiu Insatisfet (EPI) en el cas d’un matrimoni que ha quedat lliure d’un deute de 170.000 euros.

Com expliquen els advocats de Repara tu Deuda Abogados, que han portat el cas, “el seu estat d’insolvència es va originar en sol·licitar finançament per a la compravenda d’un habitatge. Al principi no tenia cap problema en fer front al pagament de les quotes ja que ambdós aportaven ingressos per les seues feines".

La deutora va perdre la feina i l'hi van reduir el salari, per la qual cosa els ingressos del nucli familiar van quedar disminuïts dràsticament. Per suportar aquesta situació, van sol·licitar més préstecs i targetes de crèdit. No obstant, el tipus d’interès era molt elevat i es van adonar de què, per molt que pagaven, l’amortització era molt petita i no veien mai un final. Arran de la pandèmia del COVID-19, el deutor es va veure forçat a estar en ERTO”. Ara, gràcies a la Llei de Segona Oportunitat, han quedat lliures dels seus deutes.