Cinc dones denuncien cada dia ser víctimes de maltractament a Lleida

Cinc denúncies al dia per violència masclista. Aquesta és la mitjana que van registrar els jutjats lleidatans en els tres primers mesos de l’any. Segons les dades publicades ahir per l’Observatori de Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial, les denúncies per maltractament de gènere han augmentat un 9% a les comarques lleidatanes, fins a un total de 446 entre el gener i el març. Una pujada que contrasta amb la situació registrada en el conjunt de l’Estat, on han baixat per primer cop les denúncies des de l’inici de la pandèmia.

Segons les xifres del Poder Judicial, quatre menors van ser tutelats a la província a causa de la violència masclista, ja sigui per ser víctimes directes del maltractament o per presenciar el que patien les seues mares. Val a recordar que en el primer trimestre de l’any passat no hi va haver cap cas de tutela. En aquest sentit, també tornen a augmentar les decisions judicials de suspensió del règim de visita als acusats de maltractament respecte als seus fills per protegir-los, amb 23 resolucions en el primer trimestre, deu més que en el mateix període de l’any passat. Pel que fa a les víctimes, els tribunals van rebre un centenar de sol·licituds d’ordres de protecció i se’n van concedir 64, el 64% del total, i el 6% de les dones es van acollir al seu dret a no declarar contra el maltractador.

Quant a les denúncies, la immensa majoria van ser presentades directament per les víctimes, sense cap intervenció per part de familiars. Malgrat l’augment de casos, van baixar les condemnes, amb 81 en el primer trimestre, un 15% menys. Segons el Poder Judicial, Lleida té una taxa de 20,1 víctimes de violència masclista per cada 10.000 dones.