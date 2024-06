Denunciats 33 conductors de patinet elèctric en una setmana

Un patinet elèctric circula per una calçada de Pardinyes just darrere d’un cotxe.Segre

La Guàrdia Urbana ha denunciat 33 conductors de vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics, per no complir la normativa de circulació. Aquest és el resultat d’una campanya intensiva que ha dut a terme la Policia Municipal per conscienciar aquest col·lectiu de la necessitat de complir les normes de circulació i imposar sancions si circulen per llocs no autoritzats. Segons va informar ahir l’ajuntament, dels 33 conductors sancionats el 85% ho van ser per circular per zones en les quals no està permès, portar més persones de les que permeten aquests vehicles, anar amb els auriculars connectats escoltant música o utilitzar el telèfon o conduir de nit en zones amb poca visibilitat sense els corresponents llums ni tampoc les armilles reflectores.

Per caçar aquests infractors, agents de la Guàrdia Urbana han fet controls ben uniformats o de paisà en diferents zones de la ciutat en les quals la circulació d’aquests vehicles és habitual per poder detectar infraccions. Als que els escometen els han advertit que han de complir la normativa o els han obert un expedient sancionador en el cas de les infraccions més greus. La voluntat de la Guàrdia Urbana és donar continuïtat a aquesta campanya intensiva de vigilància dels patinets elèctrics en aquelles zones en les quals es detecta un nombre d’infraccions més elevat.

Cal recordar que els patinets elèctrics tenen prohibit com a norma general anar per les voreres excepte si la senyalització ho permet. Sí que poden circular pels carrils bici, passejos, parcs, rambles i per les calçades dels carrers amb velocitat limitada a 30 quilòmetres per hora. Les multes per incomplir la normativa van dels 80 fins als 200 euros.