L’associació de jubilats de la Mariola es va reactivar ahir després d’estar més de dos anys inactiva amb el nomenament de la nova junta, presidida per Flori Herrera. Va acceptar presentar la candidatura –l’única– perquè “ara tinc temps lliure i estic preocupada per la cultura i perquè tots visquem una mica millor”, va afirmar. L’anterior junta va dimitir el 2022 sense que hi hagués relleu.