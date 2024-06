Alba Caufapé, l'estudiant amb millor nota de la selectivitat a Lleida: "M'agrada pensar que ajudo a la gent"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Alba Caufapé és l'estudiant que ha tret millor nota de la selectivitat a la demarcació de Lleida amb un 9,8. Malgrat que l'alumna de l'institut Samuel Gili i Gaya no té clar que vol estudiar, ha assegurat que cursarà un grau de l'àmbit de la salut com medicina o enginyeria biomèdica. "M'agrada pensar que estic fent alguna cosa per ajudar a la gent", ha dit. Durant els darrers dos anys, Caufapé ha compaginat els estudis de Batxillerat amb les classes de música i xinès. "M'agraden els idiomes i la música és la meva passió", ha explicat. L'estudiant amb la millor nota de les PAU a Lleida ha assegurat que fer coses que li fan "feliç" ha estat "molt important" per aconseguir els seus resultats.

"Estic molt contenta i sorpresa", ha reconegut Caufapé, qui també ha dubtat de l'existència d'una fórmula màgica per aconseguir el 9,8. A banda de "molt esforç", ha destacat que també ha estat necessari dedicar alguns moments a fer coses que li agraden com tocar la viola. "No pots estar tot el dia estudiant perquè t'hi capfiques", ha dit.

Així mateix, l'estudiant ha apuntat que va afrontar les PAU amb "una bona base" fruit dels dos anys de treball durant el Batxillerat. "En acabar els exàmens finals a l'institut només vaig repassar coses difícils i vaig fer molts exàmens de mostra", ha explicat.

Caufapé sortia d'una classe de música quan les seves amigues la van alertar per un missatge al telèfon mòbil que s'havien publicat els resultats de la selectivitat. "El meu pare i jo ens vam asseure a un banc i ell em va dir les notes una per una" ha recordat.

A banda de preparar-se per la selectivitat, Caufapé també ha centrat part dels seus esforços en assolir un grau professional al conservatori de música Lleida. De fet, ella mateixa ha reconegut que s'ha plantejat apostar pels estudis de música. "És un món molt incert", ha dit. Per això, finalment s'ha decantat per cursar estudis universitaris. En tot cas, ha assegurat que continuarà vinculada a l'àmbit musical.