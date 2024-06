Una alumna de l'Institut Samuel Gili i Gaya, millor nota de la selectivitat a Lleida amb un 9,80

Els estudiants poden consultar el resultat de les proves a través d’aquest enllaç . A partir del dissabte 22 de juny, l’alumnat que no hagi sol·licitat revisió d’examen es podrà descarregar la targeta definitiva de qualificacions dotada amb un codi segur de verificació. Per a l’estudiantat que ha sol·licitat revisió d’examen estarà disponible a partir del dimarts 2 de juliol. Aquest document és necessari per formalitzar la matrícula universitària, un cop s’hagi fet l’assignació de places. D’altra banda, al Portal d’Accés a la Universitat es pot formalitzar la preinscripció universitària o modificar les preferències de la preinscripció fins el pròxim divendres dia 28 de juny.