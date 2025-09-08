Directe | Presentació de la nova temporada de Lleida Televisió
Lleida Televisió emet en directe des de la Llotja a partir de les 19.30 hores l'acte 'Passem el relleu', la presentació de la nova temporada de la cadena del Grup SEGRE. Entre les novetats de la nova programació, Santi Roig serà el presentador de l’informatiu del migdia i Judit Montoy, de l’edició de la tarda, amb Eva Cortijo en les dos seccions d’esports.
Moisès Camuñas s’incorpora per presentar el programa +Lleida, mentre que Aidé Robles passarà a presentar Connecta Lleida Pirineus. Mariví Chacón segueix a Cafeïna i substitueix a DiS Glòria Farré, que presentarà Entre tu i jo els dissabtes.