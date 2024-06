El curs acaba amb el repte de millorar el nivell després de la clatellada de PISA

Els escolars van dir ahir adeu a les aules fins al proper 9 de setembre amb una jornada lúdica als centres. El curs acaba amb el repte de millorar el nivell després dels desastrosos resultats de Catalunya en l'últim informe PISA. Advoquen per potenciar la cultura de l'esforç, abaixar ràtios i distribuir els alumnes amb necessitats especials.

El curs escolar va acabar ahir amb una jornada lúdica en la majoria dels centres i de comiat dels alumnes, sobretot dels de sisè de primària, que diuen adeu a l’escola i el proper 9 de setembre començaran l’institut. Estudiants i docents esperen les vacances d’estiu amb candeletes i, a nivell docent, els centres afronten el curs vinent amb el repte d’intentar millorar el nivell, després dels mals resultats de Catalunya en l’últim informe PISA.

En aquest sentit s’expressa el director del col·legi Magí Morera. “El repte màxim és la millora de resultats” perquè “hem fet una davallada molt gran”, va indicar, i va apostar per recuperar la cultura de l’esforç i acabar amb “pedagogies toves”. “A les escoles, si algú no es comporta correctament hem de poder cridar-li l’atenció i aquesta situació s’ha de reconduir”, opina. Per augmentar el nivell educatiu advoca per continuar reduint ràtios i també per “tenir millors professionals a les escoles, no només docents, sinó serveis de suport, psicòlegs i sanitaris”. A més, va subratllar la importància d’“incorporar valors de totes les cultures” que venen sense deixar les nostres tradicions catalanes.

El director del col·legi Camps Elisis es mostra “d’acord” en la necessitat de millorar resultats i la del Frederic Godàs apunta que “el valor de l’esforç s’ha perdut i si la constància, la responsabilitat i les hores de treball no hi són, no es poden fer miracles amb els resultats”. També reivindica “donar més valor a la tasca dels mestres i les escoles”. “Mentre se’ns consideri només un lloc per guardar la canalla, no anirem bé”, subratlla.

Secundària

Instituts de secundària com el Guindàvols també citen entre els seus principals reptes “millorar els resultats acadèmics d’ESO i batxillerat” i altres, com el Josep Lladonosa, incideixen a reclamar “una correcta diagnosi dels alumnes amb necessitats especials, per destinar els recursos a qui realment els necessita”, amb referència que a Lleida més del quaranta per cent de l’alumnat té acreditada aquesta condició per part d’Educació, tal com va publicar aquest diari. El director de l’escola Magí Morera també coincideix a destacar que “hi ha un percentatge molt elevat en tots els centres i això repercuteix, costa molt tirar endavant”.

Els docents també sol·liciten poder reduir la burocràcia i els tràmits “que ens dificulten la tasca i poder dedicar-nos a fer classe còmodament i sense angoixes, és la clau”, com assenyala el director del Josep Lladonosa. La directora del Torre Vicens afirma que “el programa actual de gestió acadèmica dificulta tot el procés d’avaluació”.