Liciten el disseny del projecte per remodelar totes les plantes de l'edifici vell de l'hospital Arnau de Lleida

El final de les obres del nou edifici de consultes externes es preveu per a aquest any. - MAGDALENA ALTISENT

Marc Carbonell Lleida

L’Institut Català de la Salut (ICS) preveu reformar gradualment totes les plantes de l’edifici vell de l’hospital Arnau de Vilanova, des de la primera la cinquena, per convertir-les en plantes d’hospitalització amb una “remodelació absoluta” que deixi enrere “unes unitats d’hospitalització obsoletes en estructura i funcionalitat, ja que es van dissenyar i van construir fa molts anys”. Així doncs, l’empresa pública que gestiona el centre ha licitat la redacció del projecte d’una hemiplanta (mitja planta) que serveixi de model per a la reforma de la resta de l’edifici, menys la planta baixa. El pressupost base amb IVA és de 135.000 euros i es proposa un termini d’entrega de sis mesos a partir de la data d’inici del contracte.

La superfície total a projectar és de 868 metres quadrats, corresponents a la suma d’una hemiplanta (o ala) i la zona central que serveix de nexe entre les dos que formen una planta, tenint en compte que hauran de ser simètriques i exactament iguals per dotar-les de la màxima polivalència i amb la possibilitat d’ubicar qualsevol tipus de servei o especialitat mèdica.Es valorarà que el disseny sigui flexible i permeti la construcció per fases de les diferents àrees funcionals perquè es pugui mantenir l’activitat en l’hospital mentre duren les obres de reforma. Així mateix, el projecte ha de preveure la possibilitat de creixement i d’ampliacions futures, aprofitar al màxim les condicions naturals d’il·luminació i ventilació, eliminar les barreres arquitectòniques o proporcionar una estructura ordenada de les vies de circulació i un entorn físic “confortable i relaxant”.L’ICS defineix com a “molt important” preveure en el projecte totes les afectacions que hi pugui haver a l’hospital durant les obres, i si ho requereix, s’hauran de proposar i definir conjuntament amb l’hospital les possibles alternatives i actuacions per resituar els espais afectats, ja sigui de manera definitiva o provisional.

El projecte de remodelació de les plantes de l’edifici vell de l’Arnau se suma a la llista d’obres en què està immers. Destaquen el nou edifici de consultes externes, que haurà d’alliberar bona part de la planta baixa de l’edifici principal per ampliar i remodelar la unitat d’Urgències, i l’ampliació del bloc quirúrgic. En aquest sentit, en els mòduls prefabricats que s’estan edificant a la plaça principal del centre aniran els serveis afectats per les obres als quiròfans.