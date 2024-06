L'ajuntament repara les voreres dels carrers Segrià i Ton Sirera

L’ajuntament preveia acabar ahir les obres al carrer Ton Sirera, davant dels instituts, per reparar la vorera de formigó al centre de la via. Així mateix, va iniciar ahir la reparació del paviment del tram del carrer Segrià entre els números 33 i 37. Els treballs s’allargaran tres setmanes i consistiran en la reposició de les lloses per poder resoldre les irregularitats actuals. La brigada informarà de les afectacions puntuals.