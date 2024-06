El PSC proposa Lleida com a municipi de gran població

El PSC proposa reconèixer per llei la ciutat com un municipi de gran població. L’agrupació del partit a Lleida ha presentat una proposta d’esmena que es debatrà durant l’onzè congrés de la federació lleidatana del PSC, previst per a aquest dissabte, per impulsar el text i defensar-ne la tramitació al Parlament. L’alcalde i primer secretari del partit a Lleida, Fèlix Larrosa, va afirmar ahir que el reconeixement “permetria augmentar la capacitat d’autogestió i de sobirania dels nostres recursos per poder governar la ciutat”.

Un dels avantatges d’aquesta distinció seria, per exemple, disposar d’un tribunal de contractes propi. El partit afegeix que per “liderar la transformació del territori en un espai d’oportunitats per a tots”, Lleida requereix dotar-se de millores pel que fa a les infraestructures i els equipaments com ara l’hospital Arnau, el Parc Agrobiotech, el pla de Rodalies de Lleida, els nous sectors industrials, els equipaments culturals i patrimonials de la ciutat i la Universitat de Lleida. Així mateix, durant l’assemblea també es van escollir els trenta-un delegats de l’agrupació per al pròxim congrés de la federació del partit.