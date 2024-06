Entitats denuncien que Lleida dificulta empadronar-se

x Lleida x Lleida, Tàrrega, Tremp, Bellpuig i Agramunt formen part dels 37 ajuntaments que diverses entitats denuncien que no estarien empadronant de “manera àgil” tots els que ho sol·liciten. Entre les principals vulneracions que assenyalen hi ha una falta d’informació i protocols “poc clars” per sol·licitar el padró.

Afirmen que molts ajuntaments no fan públics els circuits que s’han de seguir per poder empadronar-se, ni els requisits que s’han de complir. Així mateix, afirmen que gran part dels 37 consistoris assenyalats apliquen “arbitràriament” aquests criteris “en funció de qui atenen”. La Xarxa d’Entitats pel Padró 2024 també denuncia que els formularis d’empadronament no contemplen totes les situacions que es poden trobar les persones que així ho sol·liciten i que es troben en situació d’exclusió social.