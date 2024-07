La UdL identifica els gens que protegeixen el porc de les patologies respiratòries

Investigadors de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (Etseafiv) de la Universitat de Lleida (UdL) han identificat les variants genètiques que fan els porcs resilients a malalties respiratòries víriques i bacterianes.

El descobriment obre la porta a incrementar, mitjançant tècniques de selecció genètica, el percentatge d’aquests porcs més resistents a les explotacions per reduir la incidència d’aquestes malalties i aconseguir un estalvi de fins al 50% en la despesa dels ramaders: de 5 euros per porc a 2,5.A Lleida, amb un parc de 5 milions de places de més de dos usos a l’any, suposaria un estalvi de més de 25 milions a l’any.L’estalvi vindria per la menor necessitat d’antibiòtics i per la reducció de les baixes. Paral·lelament, la retallada de l’ús de fàrmacs en comportaria un altre a l’entrada a la cadena alimentària de carn que els portés com a residu.D’aquesta manera, la investigació compara la genètica de mil porcs de deu granges afectades per brots del complex respiratori porcí (PRDC) amb la d’altres de sans.Sota el nom de Resilmarkers, el projecte ha identificat les variants genètiques que tenen un efecte protector davant aquesta malaltia, una síndrome multifactorial relacionada amb infeccions víriques i bacterianes que redueix el rendiment del porc i augmenta la seua mortalitat i els costos de la medicació.La investigació, dirigida per Lorenzo Fraile i Romi Pena, acaba que seleccionar els animals més resistents a les malalties perquè es reprodueixin augmentaria el rendiment de les explotacions ramaderes, i que aquesta estratègia dona “resultats sòlids” al cap d’un any i mig.