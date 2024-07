Estudiants d'Automoció de l'institut Caparrella de Lleida ensenyen mecànica a alumnes d'Estètica del Torre Vicens

Alumnes del cicle superior de Formació Professional (FP) d’Automoció de l’institut Caparrella han ensenyat a estudiants del cicle de grau mitjà d’Estètica del Torre Vicens nocions de mecànica com ara on és la caixa de canvis, mirar els nivells o canviar una roda, mentre que aquestes van instruir els primers sobre com hidratar-se i cuidar-se les mans per no tenir-les espatllades per la feina. Es tracta de la primera formació col·laborativa entre ambdós centres que van portar a terme aquest curs i que esperen tornar a repetir.

La tutora del cicle d’Estètica i Bellesa, Núria Ribes, explica que va idear la col·laboració amb Automoció al constatar que les seues alumnes es treien el carnet de conduir, però no tenien ni tan sols coneixements mínims de mecànica. Va contactar amb l’institut Caparrella, va forjar la col·laboració amb els estudiants d’Automoció i va resultar un projecte “molt motivador” per a l’alumnat d’ambdós centres, opinió que comparteix Ruben Mansilla, de l’institut Caparrella. “Ha estat una experiència de 10”, subratlla.

Estudiants d’Automoció, aprenent a cuidar-se les mans. - INSTITUTS TORRE VICENS I CAPARRELLA

En el mateix marc d’aprenentatge col·laboratiu, alumnes del cicle superior d’Il·luminació, Captació i Tractament d’Imatge de la Caparrella i del d’Assessoria d’Imatge Personal i Corporativa del Torre Vicens van col·laborar per elaborar un book de moda. Les estudiants d’Imatge Personal van participar en un shooting (sessió de fotos) a l’estudi dels d’Imatge com a punt culminant del seu treball d’assessoria d’estètica, perruqueria i estilisme.

Unes van demostrar la seua destresa i imaginació en el camp de la moda, creació de looks, bellesa i pentinats, mentre que d’altres van posar en pràctica les seues habilitats i la seua creativitat per obtenir un book de moda. També van treballar els seus dots de comunicació a l’hora de guiar “models principiants” per aconseguir el millor resultat.Aquestes activitats col·laboratives preparen l’alumnat per a futures situacions i li ofereixen una visió més àmplia de diferents aspectes de la vida quotidiana. A més, pot motivar que els participants estudiïn altres cicles d’FP.