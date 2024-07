Dos alumnes de l’INS Guindàvols de Lleida han obtingut dos mencions honorífiques en els XXI Premis a Treballs de Recerca de la Universitat de Lleida. Es tracta d’Abril Soro Casterà, pel seu treball Queerness as seen through the camera lense, tutoritzat per Rosa Borrell; i Sara Inssi Belhadi, per Imatge de la dona al refranyer tarifit, tutoritzat per Teresa Quintillà.