La PAH acusa la Guàrdia Urbana de Lleida d’agredir dos membres

Una vintena de membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) es van concentrar ahir a la nit davant de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Lleida per denunciar que una unitat del cos que provava de desallotjar tres famílies unes hores enrere “ha exercit violència i detingut” dos militants que intentaven impedir-ho. Van titllar l’operació d’“il·legal” perquè els efectius haurien entrat als pisos sense una ordre judicial, segons la seua versió. Un portaveu de la Plataforma va explicar que els dos membres eren a l’hospital Arnau de Vilanova perquè “han acabat amb sang al cap” i al tancament d’aquesta edició no tenien coneixement del seu estat.

La PAH va dir que al bloc en qüestió, el número 31 del carrer Ramón y Cajal, viuen tres famílies amb nens menors a càrrec que okupen els pisos des de fa unes setmanes. El portaveu va assegurar que la Guàrdia Urbana va identificar les persones que sortien del bloc i van entrar per desallotjar- les, però “no han acabat executant els desnonaments perquè s’han adonat que no podien perquè les famílies tenen documentat el seu padró, un vídeo demostrant que ja havien fet la mudança i una carta que demostra la mediació per un lloguer social amb la Sareb, enviat des de fa dos setmanes”, va afegir.