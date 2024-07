Calcinada una furgoneta al cremar-se anant per la variant sud

Els Bombers de la Generalitat van treballar ahir al migdia en l’extinció d’un incendi que va calcinar una furgoneta que circulava per la variant sud (carretera C-13b). Van ser alertats a les 12.28 hores i fins al lloc van acudir dos dotacions. A l’arribar-hi, el foc estava completament desenvolupat i van evitar que es propagués als camps. No hi va haver ferits. El vehicle va quedar calcinat per complet.

Dimecres també van cremar uns altres dos vehicles a les comarques de Lleida. El primer va ser un cotxe que va cremar a l’autovia A-2 a Cervera i, poc després, un vehicle estacionat al carrer Conca de Barberà, al barri de Balàfia. També va danyar la façana d’un edifici.