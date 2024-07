Les segones rebaixes fan guanyar clients a l'Eix

Els carrers de l’Eix Comercial es van omplir de clients ahir fins a l’inici de la tempesta, ja que pràcticament tots els comerços llueixen cartells anunciant rebaixes d’estiu, que majoritàriament oscil·len entre el 30 i el 70%. “Els descomptes més elevats només els poden oferir les grans franquícies perquè venen productes que ja han fabricat per vendre a un menor preu”, explica Montse Eritja, presidenta de l’associació de comerciants de l’Eix, que assenyala que algunes ja han començat les segones rebaixes d’estiu. “Les botigues multimarca més familiars només podem arribar al 70% en productes molt concrets, com talles que han quedat molt soles durant els períodes de liquidació”, afegeix. Així mateix, Eritja va celebrar que les actuacions musicals del festival Fem Banda que hi va haver als carrers de l’Eix van ajudar a dinamitzar el comerç.