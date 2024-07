Talls de trànsit a Prat de la Riba a partir de demà

La Paeria preveu reprendre demà les obres de reforma de l’avinguda Prat de la Riba, consistents en l’asfaltatge de la via en diversos trams. Els treballs comportaran restriccions en el trànsit en els dos sentits, però es deixarà un carril lliure per a la circulació de vehicles en tots dos. També hi haurà talls intermitents en el gir a la dreta cap al carrer Alcalde Porqueres, així com talls puntuals als diferents carrers laterals que arriben a Prat de la Riba.

L’ajuntament espera que les restriccions de trànsit es mantinguin fins dijous vinent dia 11, i explica que les obres es podrien allargar fins divendres. Així mateix, preveu que l’actuació afecti la parada de taxis de l’avinguda amb Ricard Viñes durant dos dies. En canvi, les parades d’autobús no es veuran afectades i es mantindran al lloc habitual, afirma la Paeria.

D’altra banda, està previst prohibir l’aparcament al tram de Prat de la Riba entre Príncep de Viana i Ricard Viñes, a partir de demà i fins divendres vinent dia 12, per retirar tots els contenidors. La Paeria afirma que instal·larà anteriorment la senyalització de la prohibició d’estacionar i explica que les obres es duen a terme durant el mes de juliol amb l’objectiu que l’afectació sigui mínima, ja que en aquesta època de l’any disminueix l’afluència de persones i vehicles a causa de les vacances d’estiu.

Les actuacions, finançades amb fons europeus Next Generation, formen part del projecte d’implantació de la zona de baixes emissions (ZBE). La junta de govern local va aprovar a començaments del mes de juny el projecte per poder ampliar el carril bici de Prat de la Riba fins a l’encreuament amb Baró de Maials, per donar així continuïtat a la primera fase de la reforma de l’avinguda, que va començar el novembre de l’any 2022.

Dins de l’actual segona fase dels treballs, que va començar l’octubre de l’any passat, queda pendent acabar el carril bici en sentit cap a Ricard Viñes des de l’encreuament amb Alcalde Porqueres, així com reparar el ferm del carril bici en diversos trams.