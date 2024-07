MAPA | Aquests són els refugis climàtics que la ciutat de Lleida ha habilitat pels episodis de calor

L’ajuntament de Lleida ha habilitat per un total de quaranta-quatre refugis climàtics per poder combatre les onades de calor intensa d’aquest estiu, entre els quals hi ha centres cívics, equipaments culturals i llars de jubilats, així com rambles, carrers, parcs i zones verdes.

Així ho recull el pla operatiu per poder prevenir els efectes de la calor sobre la salut a Lleida, compost per les regidories de Seguretat, Agenda Urbana, Participació, Gent Gran i Salut a més de tècnics de Protecció Civil i urbanisme, pensades perquè les persones vulnerables puguin passar els episodis de calor de la millor forma possible.

En aquest sentit, el consistori també ha habilitat un banc de material, en el qual es facilitaran ventiladors i altres aparells de refrigeració per a les persones que el consistori consideri vulnerables per a situacions puntuals.

Paral·lelament, la Paeria també va recordar que per a aquest estiu ha ampliat fins a les 20.30 hores l’horari d’obertura de les sis piscines municipals, que són les de Cappont, Balàfia, la Bordeta, Pardinyes, el Secà de Sant Pere i Magraners.

Centres cívics

CC Balàfia : C. de Terrassa, 13

: C. de Terrassa, 13 CC Mariola : C. Artur Mor, 1

: C. Artur Mor, 1 CC Secà de St. Pere : Pl. Sant Pere, s/n

: Pl. Sant Pere, s/n CC de l’Ereta : Pl. Ereta, s/n

: Pl. Ereta, s/n CC Pardinyes: C. Sant Pere Claver, 5

Equipaments culturals

Casa dels Gegants : Av. Blondel, 64

: Av. Blondel, 64 Sala d’exposicions de l’Ajuntament de Lleida : Av. Blondel, 40

: Av. Blondel, 40 Centre d’Art La Panera : Pl. de la Panera, 224

: Pl. de la Panera, 224 Museu de l’Aigua : Av. Miquel Batllori, 52

: Av. Miquel Batllori, 52 Museu de l’Automoció Roda Roda : C. Santa Cecília, 22

: C. Santa Cecília, 22 Biblioteca Municipal de Pardinyes

Biblioteca-Fonoteca de l’Auditori

MORERA, Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida

Llars de jubilats

Centre Sènior de Bonaire : C. Bonaire, 376

: C. Bonaire, 376 Centre Sènior de la Bordeta : C. Sant Jaume, 1

: C. Sant Jaume, 1 Centre Sènior de Democràcia : C. Comerç, 38

: C. Comerç, 38 Llar dels Magraners : Pl. Joan XXIII, 17

: Pl. Joan XXIII, 17 Centre Sènior de la Mariola : C. Artur Mor, 1

: C. Artur Mor, 1 Centre Sènior de Pardinyes : C. Sant Pere Claver, 1

: C. Sant Pere Claver, 1 Centre Sènior Santa Teresina : C. Pica d’Estats, 4

: C. Pica d’Estats, 4 Centre Sènior de Santa Cecília : C. Eduardo Velasco, 5

: C. Eduardo Velasco, 5 Centre Sènior Secà de Sant Pere : Pl. Sant Pere, 3

: Pl. Sant Pere, 3 Centre Sènior el Pilar : C. Tamarit de Llitera, 6

: C. Tamarit de Llitera, 6 Llar de Sucs: C. del Bou, 28

Indrets Exteriors



Parcs : Camps Elisis, Parc de l’Aigua, Plaça de les Magnòlies, Parc de la Mitjana, Arborètum

: Camps Elisis, Parc de l’Aigua, Plaça de les Magnòlies, Parc de la Mitjana, Arborètum Rambles, Carrers i Espais Verds: Diverses ubicacions a Pardinyes, Balàfia, Clot, Mariola, Universitat, Escorxador, Centre Històric, Cappont, Magraners, Bordeta, Secà de Sant Pere, Llívia

Alerta per altes temperatures

Alerta a Ponent. Està previst que a partir d’avui les temperatures aniran en augment malgrat possibles nuvolots al Pirineu i el Prepirineu de Lleida amb possibilitat d’algun xàfec entre avui i demà, segons Meteocat. No obstant, la previsió és que al llarg de la setmana les temperatures vagin a més i podrien superar els 40 graus dijous i divendres, especialment a les comarques del pla de Lleida.