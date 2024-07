El 22% dels veïns de Cappont viuen en illes de calor i es troben en risc d'exposició a les altes temperatures

El barri de Cappont de la ciutat de Lleida presenta un risc significatiu d’exposició a altes temperatures, especialment durant els mesos d’estiu. Aquest risc es deriva de diversos factors climàtics i urbanístics que afecten la qualitat de vida dels seus habitants.

Context Climàtic i Geogràfic: Lleida, amb un clima semiàrid fred segons la classificació de Köppen, experimenta estius molt càlids amb temperatures que poden superar els 40 °C. Aquestes condicions extremes es veuen agreujades pel fenomen de l’illa de calor urbana, on les zones urbanes registren temperatures més altes que les àrees rurals circumdants. El barri de Cappont no és una excepció a aquesta tendència.

Anàlisi de dades històriques: Segons l’informe de sostenibilitat elaborat per Green Urban Data, s’ha observat una tendència creixent en la intensitat i freqüència de les onades de calor a Lleida durant les últimes dues dècades. Les dades recollides per la xarxa de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el satèl·lit Aqua de la NASA mostren un augment significatiu de les temperatures màximes durant els mesos d’estiu. Aquestes dades indiquen que el barri de Cappont, com altres zones urbanes de Lleida, està experimentant un increment en la durada i intensitat de les onades de calor.

Impacte sobre la població: El barri de Cappont té una població de 12.571 habitants, dels quals un 22% es troben en risc d’exposició a altes temperatures. Aquesta exposició prolongada a temperatures extremes pot tenir efectes adversos sobre la salut, especialment entre els grups més vulnerables com els nens, els ancians i les persones amb malalties cròniques. Els efectes inclouen deshidratació, cops de calor i agreujament de malalties cardiovasculars i respiratòries.

Equipaments municipals i infraestructures: A més de la població, diversos equipaments municipals al barri de Cappont també estan en risc. L’informe destaca que 64 equipaments es troben en zones afectades per l’illa de calor urbana, la qual cosa pot comprometre la seva funcionalitat durant els episodis de calor extrema. Això inclou escoles, centres de salut i altres serveis essencials que són crucials per al benestar de la comunitat.

Per mitigar els efectes de les altes temperatures, l’informe recomana diverses mesures d’adaptació. Aquestes inclouen l’augment de les zones verdes i espais ombrejats, la millora de l’eficiència energètica dels edificis i la promoció de pràctiques sostenibles entre els residents. També es suggereix la implementació de sistemes de vigilància i alerta per a onades de calor, així com la creació de refugis climàtics on la població pugui refugiar-se durant els períodes de calor extrema.