Ciutat Jardí, el barri que menys risc té d'exposició a les altes temperatures de Lleida

El barri de Ciutat Jardí de Lleida presenta un risc particularment baix en comparació amb altres zones de la ciutat pel que fa a l’exposició a altes temperatures i l’efecte d’illa de calor urbana. Aquest barri, conegut per la seva tranquil·litat i espais verds, es beneficia d’una sèrie de factors que contribueixen a la seva resiliència climàtica.

Context climàtic i geogràfic: Lleida, situada al sud de Catalunya, té un clima semiàrid fred segons la classificació de Köppen1. Els estius són càlids i els hiverns humits i molt freds, amb una precipitació anual mitjana de 340 mm. Aquest clima extrem fa que la ciutat sigui vulnerable a episodis de calor intensa, especialment durant els mesos d’estiu.

Anàlisi de temperatures: Ciutat Jardí no presenta un efecte significatiu d’illa de calor urbana. Això es deu en gran part a la seva baixa densitat de població i a la presència d’espais verds que ajuden a mitigar l’impacte de les altes temperatures.

Efecte d’illa de calor urbana: L’efecte d’illa de calor urbana es refereix a l’augment de temperatures en zones urbanes en comparació amb les àrees rurals circumdants. Aquest fenomen és causat per factors com la densitat de construccions, la manca de vegetació i l’absorció de calor per part dels materials de construcció. En el cas de Ciutat Jardí, l’índex UTFVI (Urban Thermal Field Variance Index) és molt baix, indicant un nivell d’efecte d’illa de calor pràcticament inexistent.

Densitat de població i equipaments: Ciutat Jardí té una densitat de població molt baixa, i no presenta cap equipament municipal en risc. Aquesta baixa densitat contribueix a la seva capacitat per mantenir temperatures més moderades en comparació amb altres barris més densament poblats. A més, la presència d’espais verds i naturals actua com a refugis climàtics, oferint zones de descans fresques per als residents durant els episodis de calor extrema.

Comparació amb altres barris: En contrast, zones com el Polígon del Segre o Raimat presenten un risc molt més elevat. Polígon del Segre té una temperatura superficial de 40,0°C i es classifica com a “Molt Fort” en l’índex UTFVI, indicant un alt impacte de l’illa de calor. Aquest barri no té habitants, però sí que té equipaments en risc. Raimat també es classifica com a “Molt Fort” en l’índex UTFVI i té el 100% de la seva població en risc, tot i que és un barri petit amb només 536 habitants.

Tot i que Ciutat Jardí es troba en una posició avantatjosa pel que fa a la resiliència climàtica, és important continuar implementant mesures per mantenir aquesta situació. La plantació d’arbres addicionals, la creació de més espais verds i la promoció de pràctiques sostenibles poden ajudar a assegurar que el barri continuï sent un lloc habitable i saludable per als seus residents.