Nova batalla campal amb desenes d’implicats armats amb matxets, pals i barres en ple centre de Lleida

Més d’una desena de persones van participar diumenge a la nit en una batalla campal que es va iniciar al carrer Ramon Llull. Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, quan l’aldarull ja s’havia dissolt. Tanmateix, no constaven denúncies, ferits o detinguts.

L’aldarull va tenir lloc cap a les 22.00 hores i es va iniciar als voltants d’un bar. Per causes que es desconeixen i s’estan investigant, es va produir una baralla entre dos grups. La baralla va continuar cap a la plaça del Treball.

Alguns implicats anaven armats, almenys un d’ells amb un matxet i altres amb pals i barres. També hi va haver llançament de pedres i cadires. La baralla va ser gravada per veïns i les imatges circulaven ahir per les xarxes socials.

Després d’aquest aldarull, l’associació de veïns del Clot i confluències va exigir ahir el tancament immediat “dels locals en els quals s’originen la majoria de conflictes d’aquest carrer” per “no lamentar una situació més greu amb ferits o morts”.

També va demanar més supervisió en la concessió de llicències de locals de lleure, tenir “tolerància 0” amb incidents d’aquest tipus i un consens de totes les forces de la Paeria per “actuar amb fermesa davant d’aquestes situacions i l’incivisme que s’està apoderant del barri i de tota la ciutat. Els veïns i veïnes del Clot diem prou”, va concloure.