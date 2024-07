El grau de Medicina continua sent el rei i lidera, un any més, el rànquing de les notes de tall més altes de la Universitat de Lleida (UdL) amb un 12,558, una dècima menys que el curs anterior. En segona posició hi ha la doble titulació d’Infermeria i Fisioteràpia (11,797); seguit de Ciències Biomèdiques (11,767); el doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses amb Informàtica (11,263); i el de Producció Animal amb Veterinària (11,252).

Medicina lidera les notes de tall de la UdL i el 45% de graus augmenten les puntuacions

Així ho constaten les dades publicades ahir per la Generalitat i la UdL, que mostren que Medicina, a més de tenir la nota més alta, és el grau amb més sol·licituds, amb 3.574 per a 132 places. Infermeria és la segona (1.484 per a 105 places), seguida de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, conegut popularment com INEFC (1.186 per a 95 places), Infermeria a Igualada (1.168 per a 85 places) i Psicologia (1.062 per a 60 places).

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la UdL, Paquita Santiveri, va destacar que les sol·licituds totals per estudiar a Lleida han augmentat en un 10% amb 22.010, mentre que el nombre de places disponibles s’ha incrementat en 260, arribant a les 2.722. Santiveri també va posar èmfasi en la pujada de les notes, ja que 25 de les 55 titulacions que ofereix la UdL, el 45,4%, han augmentat les seues puntuacions d’accés respecte al curs passat. Destaquen especialment els graus d’INEFC, ja que l’increment de les notes de tall és d’entre 1,5 i 4,4 punts.

D’altra banda, en 18 graus (el 32,7% del total) les puntuacions es mantenen iguals respecte al curs anterior, mentre que en una dotzena (el 21,8%) baixen i en aquest aspecte destaca el d’Estudis Anglesos amb Traducció, on la nota d’accés ha baixat 3,6 punts.Paral·lelament, fins a 11 graus de la UdL, el 20%, omplirien les places només amb els assignats com a primera preferència. En canvi, si mirem el nombre global de sol·licitants veiem que en 43 dels 55 graus de la UdL (el 78,5%) hi ha més sol·licitants que places.

D’altra banda, en 10 (18,8%) hi ha més places que alumnes assignats, mentre que en 2 titulacions (3,6%) la demanda i l’oferta són idèntiques.

El grau de Física i ‘Mates’ de la UAB, el més elevat de tot Catalunya

El doble grau de Física i Matemàtiques que imparteix la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), amb un 13,438, ha tornat a ser un any més la nota de tall més alta a les universitats públiques catalanes. La segona titulació amb una nota més alta és el grau doble també de Física i Matemàtiques a la Universitat de Barcelona (UB), amb un 13,192, i tant aquesta com la de la UAB ofereixen 20 places. Després se situa Medicina al Campus Clínic de la UB, amb un 12,946 i 200 places; Dret i Relacions Internacionals de la UAB, amb un 12,886 i 20 places; i Enginyeria de Tecnologies Aeroespacials a la Universitat Politècnica (UPC), amb un 12,858 i 60 places.

Els assignats en primera opció ja poden fer la matriculació

Les persones que han entrat en el grau que volien com a primera opció poden fer des d’avui i fins dimecres vinent dia 17 la matrícula universitària, segons informa el departament d’Universitats a la seua pàgina web. La resta haurà d’esperar fins que no es publiqui la segona assignació de places, que la Generalitat de Catalunya preveu fer pública el 22 de juliol, i la matriculació es podrà fer entre el dia 23 i el 25 del mateix mes. La següent assignació de places ja no serà fins a la primera setmana de setembre, i a partir d’allà cada set dies la Generalitat anirà publicant una nova assignació de places fins que s’arribi a la desena.