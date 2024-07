Arrestat per tràfic de drogues al trobar-li un carregament de gas del riure a Lleida

La Guàrdia Urbana ha detingut aquesta setmana dos persones per tràfic de drogues en intervencions als carrers Anselm Clavé i Cavallers. En tots dos casos, van ser arrestats com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. En el primer, la Policia Local va detenir una persona al carrer Anselm Clavé i li va decomissar 51 botelles d’òxid nitrós –gas del riure, que s’ha convertit en una droga de moda a Europa, barata i popular entre els joves; però que consumir-la en grans quantitats pot portar a la mort per asfíxia–, 24 pastilles d’amfetamines, una bàscula de precisió, una pistola simulada, un ganivet i diners en efectiu que es van localitzar a l’interior del seu vehicle. El cotxe va ser immobilitzat i traslladat al dipòsit municipal, quedant a disposició de l’autoritat judicial.

D’altra banda, dijous van arrestar un home al carrer Cavallers, al Barri Antic, al sorprendre’l amb vuit embolcalls de cocaïna preparats per a la venda. Des de començament d’any, la Guàrdia Urbana ha detingut una quinzena de persones per tràfic de drogues.