Lleida projecta una zona residencial amb 724 habitatges, 475 de protecció oficial

La comissió informativa de Gestió de la Ciutat té previst tramitar avui la consulta prèvia del pla parcial urbanístic SUR-10 Les Bòviles Bordeta 1, que desenvolupa un sector de 20,78 hectàrees de superfície situat entre l’avinguda Artesa, el carrer Extremadura i la variant sud, a prop del camp de futbol de la Bordeta i en el qual estan previstos un màxim de 724 habitatges, segons la informació facilitada per fonts municipals. Està impulsat per la junta de compensació que representa els propietaris dels terrenys.

La proposta planteja que 249 vivendes serien de renda lliure, repartides entre 93 d’unifamiliars i 156 en blocs de pisos, mentre que les 475 restants serien de protecció pública. També contempla habilitar 59.428 metres quadrats de zones verdes; 19.042 més per a equipaments i 55.467 es destinaran al sistema viari, que inclourà la prolongació del carrer Artur Vives.

D’altra banda, en l’ordre del dia de la reunió de la comissió també figura l’aprovació inicial del pla especial per implantar una àrea de serveis de carretera en sòl no urbanitzable a la partida de Montcada al peu de l’N-230, a l’encreuament amb la travessera de Montcada a Gualda.

Ocuparà 15.960 metres quadrats d’una finca de 49.299 i comptarà amb una gasolinera, un bar restaurant, una botiga, un taller i una àrea de rentat de vehicles. El promotor cedirà a l’ajuntament fins a 960 metres quadrats necessaris per a una nova rotonda en aquest encreuament per a l’accés a l’estació de servei i també assumirà el cost de construir-la.

A debat la venda per 1,4 milions de la finca clau per a Torre Salses

La comissió de Gestió de la Ciutat debatrà avui l’aprovació del plec de clàusules administratives particulars per posar a la venda la finca municipal afectada pel projecte d’un parc comercial a Torre Salses. Ha estat valorada en 1.493.004,74 euros i la venda es farà a través d’un procediment obert per concurs.

Concretament, es tracta d’un proindivís de naturalesa patrimonial del 13,77% d’una parcel·la situada en el número 4 de l’avinguda Torre Salses. Promenade Lleida, la promotora de l’àrea comercial de 55.000 metres quadrats, ha d’adquirir aquest terreny per sol·licitar la llicència al departament de Comerç de la Generalitat. Val a tenir en compte que el Govern va refusar tramitar la sol·licitud que va presentar fa un parell d’anys al·legant precisament que no podia acreditar que era la titular del 100% de la superfície inclosa en aquest pla.

La tramitació de l’alienació d’aquesta parcel·la ha estat possible després que el ple de la Paeria aprovés el mes de març passat l’actualització del catàleg del patrimoni municipal amb els únics vots a favor de l’equip de govern. Així, si la venda d’aquesta finca s’acaba materialitzant, tot apunta que ja no hi haurà més impediments perquè el projecte d’aquest parc comercial entre els barris de la Bordeta i Magraners pugui rebre llum verda nou anys després que fos presentat inicialment a l’ajuntament.

La Paeria destina 150.000 € a tecnologia per a la seguretat

La Paeria destinarà 150.000 euros a equipar la Guàrdia Urbana amb tecnologia punta per millorar la seguretat, i ho farà a través d’un procediment en el qual no es triarà una oferta concreta, sinó que hi haurà un procés de diàleg amb empreses interessades per escollir la que sigui capaç d’adaptar-se més a les necessitats existents.

Així ho va explicar la tinenta d’alcalde responsable de Seguretat, Cristina Morón, que va detallar que aquesta contractació es farà pel sistema de “diàleg competitiu” i que un dels aspectes que té en compte el concurs és la perspectiva de gènere.