Dos lleidatans víctimes d'una secta relaten l'extorsió del seu líder

Dos veïns de Lleida que van ser captats per la secta Evol van declarar dimarts davant del jutjat de Casp (Saragossa) que el seu líder els va amenaçar i els extorsionava, segons Heraldo de Aragón. L’investigat és Igor P., de 46 anys, que va ser detingut el juny passat per la Guàrdia Civil a la localitat saragossana d’Escatrón com a presumpte autor de delictes d’associació il·lícita, estafa, amenaces, coaccions i lesions. Juntament amb ell –que és troba en presó provisional– van ser arrestades la seua mare, la seua parella i una amiga per associació il·lícita, com ja va informar aquest diari. Diverses víctimes van ser captades en cursos que van tenir lloc a Lleida l’any 2019.

Els dos lleidatans van declarar que el guru els sotmetia a xantatges aprofitant-se de la seua vulnerabilitat emocional. Així, un d’ells va confirmar que li va prestar 60.000 euros de la venda d’un pis i que va demanar per a ell dos préstecs que sumaven 25.000 euros però que l’investigat mai els hi va reintegrar. L’altra víctima va explicar que li va fer diverses entregues. També van assenyalar que a les dones del grup que no seguien les directrius l’investigat les sotmetia a agressions físiques i verbals. El guru, de 46 anys, descrivia el món com un lloc hostil i, segons la Guàrdia Civil, afirmava que s’acabaria el 2027. Va aconseguir captar més de 40 persones que, segons els investigadors, van ser manipulades i enganyades per aconseguir un benefici econòmic. Evol tenia la seu en una finca d’Escatrón, on el líder reforçava el seu missatge als membres captats que no havien de tenir contacte amb el món exterior perquè estava “corrupte” i “malalt”. Els investigadors van constatar que Igor P., sota una aparença legal, captava les víctimes en tallers i recessos espirituals d’autoconeixement i creixement personal on els assistents eren sotmesos a un procés de manipulació mental perquè trenquessin totes les seues relacions externes. Així, aconseguia aportacions econòmiques, amb les quals no només milloraven les instal·lacions de la finca, sinó que els permetia organitzar nous tallers per captar més adeptes. També utilitzava la violència i les vexacions per castigar qualsevol intent de contactar amb l’exterior, que portava a terme davant de la resta d’integrants del grup per atemorir i exercir finalment un control absolut sobre tots els membres captats.