La Paeria de Lleida impulsa la construcció de 17 nous habitatges al carrer Cavallers, al Centre Històric

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, amb la tinenta d'alcalde Begoña Iglesias i representants de l'EMAU davant els blocs del carrer Cavallers que s'enderrocaran i vendran per construir-hi 17 habitatgesAnna Berga / ACN

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida impulsa la construcció de 17 nous habitatges al carrer Cavallers, en ple Centre Històric, que s'ubicaran en tres blocs i un solar que hi ha davant l'antic convent del Roser, entre els números 30 i 38. El consistori era propietari del solar i d'un dels blocs i ara n'ha comprat els altre dos per un total de 80.0000 euros. A partir d'aquí, n'assumirà el seu enderroc, uns treballs que començaran a la tardor. Paral·lelament, la Paeria obrirà la licitació del projecte a operadors privats. L'Empresa d'Agenda Urbana de Lleida (EMAU) preveu vendre el solar al promotor que guanyi la licitació per a la construcció de 17 pisos, d'entre 70 i 75 metres quadrats, en un edifici que també tindrà uns baixos comercials de 400 m2.