Dos hores per extingir un foc en una casa de l'Horta - BOMBERS

Els Bombers de la Generalitat van donar per extingit al voltant de les 23.00 hores de divendres el foc en una casa de la partida Fontanet, a l’Horta (vegeu SEGRE d’ahir). En l’extinció van treballar fins a vuit dotacions. La vivenda no estava habitada, segons els Bombers. D’altra banda, ahir a la matinada van acudir a la Llotja per sufocar un foc en una palmera de l’exterior del recinte. Es tractaria d’un incendi intencionat.