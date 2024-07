L'ajuntament de Lleida busca alternatives per reobrir el Teatre Principal ampliant-ne els usos

L’ajuntament de Lleida ha iniciat contactes amb la família Cortada, propietària del Teatre Principal, amb l’objectiu de buscar vies que permetin reactivar aquest equipament, que va tancar durant la pandèmia de la covid i no ha tornat a obrir, després que en anys anteriors pràcticament només feia funcions de cine.

Així ho van indicar a aquest diari fonts municipals, que van assenyalar que la pretensió és que pugui ser un element de dinamització de l’Eix Comercial, ja sigui amb actes culturals, de lleure o d’un altre tipus. El projecte es troba en fase de converses inicials, en les quals el govern municipal vol conèixer quines són les intencions dels amos.

Ara, l’actual planejament només permet els usos culturals del teatre, i l’ajuntament vol que es puguin ampliar. En aquest sentit, la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) podria aprofitar-se per a això.

L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir en una entrevista a Ua1 que la possible reobertura del teatre està en mans dels propietaris, però va assegurar que “tenim una bona sintonia i estem a la seua disposició”.

El Teatre Principal va ser inaugurat el 29 de desembre del 1951, fa gairebé 73 anys. La seua propietat estava dividida entre diversos accionistes, i la família Cortada el va adquirir l’any 1986. Va estar a punt de convertir-se en un teatre públic a la dècada dels anys noranta, quan la Paeria i els amos van negociar un traspàs. Finalment no es va assolir un acord, i anys després l’ajuntament va optar perquè el nou palau de congressos (la Llotja) inclogués un gran teatre a l’interior.

Larrosa va explicar que al setembre començaran els treballs per confeccionar el nou POUM

Larrosa va explicar que al setembre començaran els treballs per redactar el nou pla urbanístic general de la ciutat (POUM), que espera tenir llest d’aquí a un any i mig o dos. “Ara estem fent una ciutat que es va planificar el 1999, necessita una revisió i reorganització per poder afrontar els reptes de futur”, va valorar. Va destacar que, en paral·lel, es treballarà en la millora urbana de la Mariola, en un pla especial per al Barri Antic i també en la reconversió de l’àrea residencial estratègica del marge esquerre.

Finalment, Larrosa va afegir que la possible reobertura del Principal “és una gran oportunitat per poder donar força i centralitat al carrer Major” i va afirmar que a partir del mes de setembre, “amb el POUM en marxa, hem de repensar quins usos pot tenir”.