Recta final del Palau de Vidre de Lleida

El pavelló firal ja no tenia ahir part de les escales d’accés a la façana que dona a la Fira. - GERARD HOYAS

Les obres de rehabilitació del Palau de Vidre de Lleida encaren la recta final deu mesos després de començar i, malgrat que no està sent gaire visual al tractar-se d’una reforma estructural, ja es veuen canvis a l’exterior, i l’últim ha estat la desaparició de les escales d’accés a les plantes superiors del pavelló que hi havia al costat de l’ascensor, a la façana que dona a la Fira.

Els operaris van començar ahir a desmuntar-les i es preveu que acabin avui. L’últim canvi visual de les obres va tenir lloc fa mesos amb l’eliminació de les escales de pedra de la façana que dona al Xalet dels Camps Elisis, mentre que el primer va ser tres setmanes després que s’iniciessin amb la retirada de tots els vidres que cobrien l’icònic edifici.

Les obres d’adequació d’aquest pavelló van començar el 19 de setembre del 2023 i la previsió del consistori era que duressin un any. Un calendari que podria prorrogar-se si la Paeria veu que els treballs no estaran acabats a la data acordada. La reforma està finançada en un 50% amb fons europeus.

En aquest sentit, s’ha de recordar que les obres van estar parades gairebé tres mesos de Nadal fins a març, quan el govern va donar llum verda a la segona fase del projecte. En total, la reforma costarà més de sis milions d’euros i, a més de mantenir els seus usos firals, tindrà sales de reunions, un hotel d’entitats i una àrea de coworking.