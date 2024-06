La Federació Veïnal vol que el Palau de Vidre aculli la seua nova seu

La Federació d’Associacions de Veïns (FAV) vol que la seua nova seu sigui al Palau de Vidre, una vegada acabi la reforma, per poder deixar l’actual que tenen a la plaça Sant Llorenç, que està molt deteriorada des de fa anys i no reuneix “els requisits mínims per ser una seu veïnal”. Així ho va assegurar ahir el president, Toni Baró, que va recordar que porten mesos denunciant el mal estat de les seues oficines del Barri Antic i uns quants més demanant a la Paeria una ubicació alternativa.

“No ens ho han proposat oficialment, però considerem que el Palau de Vidre una vegada estigui reformat seria el lloc més lògic i idoni, ja que la rehabilitació preveu habilitar un hotel per a les entitats del barri, però creiem que allà també tindríem espai”, va dir Baró, que va afegir que l’ajuntament ja els ha ofert unes quantes ubicacions per a la seua nova seu, però de moment cap no els ha convençut. El president de la FAV no va voler entrar en detalls de les propostes de la Paeria, però va apuntar que “una era davant de l’antic mercat de la Mariola i no ho veiem clar, les nostres peticions són que l’espai sigui per acollir una seu de forma temporal, que estigui ubicada al centre i poder utilitzar les sales i les instal·lacions municipals”.El Palau de Vidre està sent reformat des del mes de setembre per millorar l’eficiència energètica. Podrà acollir usos firals i esportius i tindrà un hotel d’entitats, un espai de coworking i una sala de conferències. La previsió és que les obres estiguin llestes a la tardor.

El local de Gardeny, amb goteres i sense mobiliari

L’associació de veïns del Turó de Gardeny ha denunciat que la seua seu, un mòdul prefabricat format per tres contenidors de vaixell antics al carrer Mart, encara espera part del seu nou mobiliari i que pateix humitat i goteres els dies de pluja. Segons van apuntar des de la junta de l’entitat, que van recordar que l’anterior govern municipal els va entregar les claus del local a finals de maig del 2023 després d’anys reclamant una seu, “encara esperem part dels mobles que ens van prometre per al local, que ja té alguns llums fosos i presenta problemes d’humitat els dies de pluja i tempesta, però el pitjor de tot és que el projecte com a tal encara no està acabat i encara no tenim el certificat de final d’obra per part de l’empresa que els va instal·lar”. Una situació que, segons la junta de l’associació, provoca que no puguin utilitzar el local social amb total llibertat i que “cada vegada que l’utilitzem avisem l’ajuntament per si de cas, i ho continuarem fent fins que tinguem el certificat de final d’obres”.D’altra banda, des de l’associació de veïns van apuntar que des de l’obertura del centre operatiu de la Guàrdia Urbana a la Mariola la presència policial a la zona ha augmentat, “però hi continua havent carreres il·legals per diverses zones de Gardeny”.