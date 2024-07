Detingut per dues agressions sexuals en unes piscines de Lleida i intentar agredir agents de la Urbana

Les piscines municipals de Lleida, com la de Cappont, a la imatge, van estar ahir molt concorregudes. - GERARD HOYAS

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir ahir al vespre un jove de 20 anys i un nen de 14 a les piscines municipals de Cappont. El primer va ser arrestat com a presumpte autor de dos delictes d’agressió sexual i un delicte d’atemptat a l’autoritat, mentre que el segon, només per atemptat.

Els fets van ocórrer a mitja tarda, quan la Urbana va ser alertada d’un incident al recinte de l’avinguda València. Fins al lloc van acudir diverses patrulles.

Pel que sembla, dos noies van explicar que un noi els havia fet tocaments, una cosa que van corroborar altres testimonis. Els agents van identificar el presumpte autor, que anava acompanyat d’un menor, de 14 anys.

Tant un com l’altre es van resistir i van intentar agredir els policies, per la qual cosa van ser arrestats per atemptat. Al primer, de 20 anys, li imputen dos delictes sexuals.