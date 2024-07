Fiscalia demana sis anys per a la conductora que va causar la mort de tres motoristes a Alfés

La Fiscalia de Lleida sol·licita una condemna de sis anys de presó per a la conductora que el 22 de setembre del 2022 va causar un accident en el qual van morir tres motoristes a la carretera C-12 a Alfés. A més, el Ministeri Públic sol·licita que se li prohibeixi conduir durant nou anys al considerar-la autora de tres delictes d’homicidi per imprudència greu amb ús de vehicle de motor.

Una de les famílies de les víctimes, que exerceix l’acusació particular i que està representada per l’advocat Xavier Prats eleva la petició de pena als nou anys de presó i als 13 anys i mig la prohibició de conduir. Pel que fa a la indemnització, el Ministeri Públic considera que s’han de fixar després de la pràctica de la prova mentre que l’acusació particular reclama 358.746 euros.

La Fiscalia manté, basant-se en el minuciós informe dels Mossos d’Esquadra (vegeu el desglossament) que va avançar SEGRE, que l’acusada “va agafar amb la mà dreta el vas ple de cafè amb llet que havia adquirit en una gasolinera dos quilòmetres abans i que es trobava dipositat a la zona de la palanca del canvi, i va beure del vas durant prou temps perquè, a causa del total incompliment de les obligacions de mantenir la seua pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l’atenció permanent a la conducció que l’esmentada acció suposava, el vehicle s’anés desviant progressivament del centre del carril pel qual circulava cap a la dreta sense que fos capaç d’advertir que abandonava la via”.

A causa de l’acció anterior, “va col·lidir amb la vorada amb un dels pneumàtics, a causa de no mantenir les dos mans al volant, de no tenir visió frontal de la via i de la resta d’usuaris, i no estar parant cap atenció a la conducció”.

D’aquesta forma, segons la Fiscalia, va girar cap a l’esquerra, hi va haver una “sobtada invasió” del carril esquerre i el vehicle de l’acusada “va provocar una gran col·lisió frontal amb dos de les motocicletes”. En el sinistre van morir un veí de Lleida de 43 anys, una veïna de Lleida de 34 i una veïna de Logronyo de 44. Dos anaven en una moto i una altra víctima, en una altra.

Els Mossos van esbrinar que va comprar la beguda minuts abans

La Unitat d’Investigació de Trànsit de Ponent va esbrinar que la conductora, de 59 anys, va adquirir uns deu minuts abans de l’accident un cafè per emportar a l’àrea de servei que hi ha a Alfés i que, des que el va recollir fins que va arrancar de nou, no va fer cap tipus d’ingesta, segons els enregistraments de les càmeres de la gasolinera.

En la inspecció ocular del cotxe, van trobar un vas de cafè aixafat per la part superior, la qual cosa “es produiria pels dits de la mà de la conductora durant la sortida de via”.

La tapa tenia restes de carmí. Per tot això, consideren que hi va haver “una imprudència greu comparable amb la manipulació d’un telèfon i, fins i tot, davant la gravetat pels indicis localitzats a la tapa del cafè [pintallavis], podria estar circulant mentre bevia cafè”.