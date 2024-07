Preveuen que el nou pavelló de la Fira de Lleida estigui llest el setembre del 2025

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El patronat de la Fira de Lleida va acordar ahir iniciar el procés per licitar, redactar el projecte i executar un nou pavelló, el número 5. Com va recordar en l’última reunió de finals de juny, serà una construcció desmuntable que es podrà aprofitar en altres espais en cas d’un possible trasllat del recinte firal. El patronat es va reunir ahir per donar llum verda al projecte i va anunciar que preveu poder disposar de l’equipament per als salons del segon semestre del 2025, especialment Sant Miquel-Eurofruit i Municipàlia-Innocamping. Així mateix, la Paeria va informar que el pavelló serà una construcció de 2.400 metres quadrats que se situarà inicialment darrere del pavelló 3 i al costat del 4, entre els carrers Camí de Picos i Pont de Suert.

En concret, el patronat va aprovar ahir l’inici d’expedient de contractació de la direcció i execució de les obres del projecte de fonamentació dels terrenys on se situarà el pavelló. També va donar llum verda a l’inici de l’expedient de contractació de la licitació del projecte bàsic de l’edifici desmuntable i de la seua execució. Es contempla un pressupost total de 3,5 milions que assumiran a parts iguals l’ajuntament i la Diputació, com a patrons, a l’espera de la definició del nou Govern de la Generalitat perquè informi quin és el seu compromís amb el patronat.El nou pavelló permetrà assumir el creixement de les fires que es fan a la ciutat. El director de Fira de Lleida, Oriol Oró, celebra que se n’hagi aprovat la construcció i recorda que desenes d’expositors es van quedar fora de l’última edició de Municipàlia per la falta d’espai, així com que van esgotar totes les carpes que hi havia al mercat.

Junts afirma que decidirà el suport als comptes del 2025 en funció que es compleixin els acords amb el PSC

L’alcalde, Fèlix Larrosa, es va reunir ahir amb la portaveu municipal de Junts, Violant Cervera, per comunicar-li que amb la posada en marxa del pavelló s’atén el compromís que es va incorporar en el seu pacte pressupostari. Cervera va agrair la comunicació de l’alcalde i va afirmar que “decidirem el nostre suport als pressupostos del 2025 quan ens tornem a asseure per revisar en quin punt d’execució es troben tots els acords als quals vam arribar”. Junts va suspendre el pacte per aprovar els comptes d’aquest any després de l’incompliment d’un dels punts principals: aprovar provisionalment el pla de l’estació durant el primer trimestre d’aquest any.