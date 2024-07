Bars i terrasses en el punt de mira

L’ajuntament ha iniciat l’últim mes més d’una desena d’expedients de sanció a bars i restaurants de la capital per no tenir actualitzat el control periòdic, no disposar de la pòlissa d’assegurança obligatòria o incomplir l’horari establert per llicència o superar l’aforament màxim de terrassa. Un augment de les sancions que es deu a l’increment de les inspeccions que està portant a terme la Guàrdia Urbana arran que l’alcalde, Fèlix Larrosa, informés que estudien aplicar més mesures de càstig per als establiments que són reincidents en l’incompliment de les ordenances. En aquest sentit, va assegurar que volen acabar amb la “falta de disciplina” de determinats negocis, assenyalant que alguns havien rebut més de dos multes de 1.500 euros per incomplir els aforaments màxims de les seues terrasses.

Les multes més abundants han estat per a dos establiments situats a l’avinguda Artesa i el carrer Sant Isidre, a la Bordeta. Agents de la Guàrdia Urbana van fer una inspecció rutinària i es van adonar que al bar de l’avinguda Artesa el titular no havia acreditat la contractació de cap assegurança de responsabilitat civil ni disposava de cap documentació que acredités que en disposés, mentre que al del carrer Sant Isidre van verificar que tampoc no disposava de cap assegurança. De fet, els agents van veure que la data d’alta de la suposada pòlissa estava firmada el mateix dia que es va fer la inspecció una hora abans. Més tard es va comprovar que era documentació falsa. Per això, el consistori ha imposat sengles multes de 5.001 euros als titulars dels bars. D’altra banda, la Paeria ha iniciat expedients de sanció de 1.001 euros a una desena de locals de l’avinguda València, la plaça Blas Infante, el carrer Maria Montessori, Doctora Castells i Canonge Brugulat per no tenir el control periòdic de l’establiment actualitzat. Paral·lelament, fa dos setmanes la Guàrdia Urbana va inspeccionar els aforaments de les terrasses dels bars de l’avinguda Balmes, una de les zones de lleure més freqüentades de la ciutat, i va obrir expedients de sanció a alguns per superar l’aforament màxim de terrasses. L’últim negoci d’aquesta zona que ho va incomplir va ser expedientat amb 1.500 euros de multa.