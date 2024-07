Zona de Baixes Emissions només al Barri Antic i sense restriccions per a residents

La Zona de Baixes Emissions entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de l'any que ve a Lleida i inicialment només s'aplicarà al Centre Històric i els vehicles que estiguin matriculats a la ciutat no tindran cap restricció. El 2028 s'ampliarà als barris limítrofs i el 2030 arribarà fins a Cappont i la carretera Ll-11.

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Lleida ciutat s’implantarà inicialment només al Centre Històric a partir del pròxim 1 de gener, el 2028 s’ampliarà als barris limítrofs i el 2030 s’inclourà a Cappont amb l’Ll-11 com a límit. Un calendari que va anunciar ahir el govern municipal per portar-lo a aprovació en el ple del setembre juntament amb el nou pla de mobilitat. En els primers sis mesos del 2025 hi haurà una moratòria en matèria de sancions i només s’informarà de la ZBE als conductors que no puguin circular-hi, que seran tots els que no tinguin etiqueta ambiental. A més tots els vehicles matriculats a la ciutat o que paguin l’impost de circulació a Lleida quedaran exempts de les restriccions de trànsit de la ZBE, l’horari de la qual serà des de les 7.00 fins a les 20.00 hores.

La tinenta d’alcalde de Seguretat i Mobilitat, Cristina Morón, va detallar que la primera fase de la ZBE al Centre Històric afectarà el 10% de la trama urbana entre l’avinguda Catalunya, rambla d’Aragó, Balmes, Prat de la Riba, Príncep de Viana, rambla Ferran i les avingudes de Blondel i Madrid, que també seran dins de la ZBE. En aquesta primera fase no podran circular per aquesta zona els vehicles que no estiguin matriculats a Lleida i no tinguin cap etiqueta ambiental, que són els turismes i furgonetes de gasolina matriculats abans del 2000 i els dièsel anteriors al 2006. A partir del 2026 no podran circular els que tinguin una etiqueta B, la que porten turismes i furgonetes de gasolina matriculats entre el 2001 i el 2006 i els dièsel d’entre el 2006 i el 2015, si hi ha episodis de contaminació ambiental, i el 2028 el veto ja serà permanent. Aquell any la ZBE s’ampliarà als barris de Noguerola, Clot, Zona Alta, Universitat, Escorxador i Instituts-Sant Ignasi, amb les avingudes del Segre, Blondel, Madrid, Ronda i Príncep de Viana com a límits. El 2030 serà la tercera fase i la ZBE s’ampliarà fins a Cappont, de manera que inclourà des de Ronda i Príncep de Viana fins a les avingudes Tarradellas, Alacant, Victorià Muñoz i l’Ll-11.Morón va recordar que la implantació de la ZBE ve obligada per l’Estat i la Unió Europea i que compten amb 10 punts de control i entre tres i cinc sensors d’emissions contaminants per comprovar la seua efectivitat. Paral·lelament, va informar que hi haurà aparcaments dissuasius en els accessos a la ciutat. Seran el de la Fira, el del Camp Escolar, el del campus de Cappont, el que hi ha al costat de la presó, el del Camp d’Esports, el del Barris Nord i un a Alcalde Porqueres.

L’oposició denuncia presses i poca informació

El cap de l’oposició de la Paeria i del PP, Xavi Palau, va acusar ahir el govern municipal de “voler colar-nos per darrere i just abans d’anar-nos-en de vacances” el seu projecte per a la Zona de Baixes Emissions. Palau va dir que “una actuació tan important com aquesta hauria de comptar amb el màxim de participació i implicació per part de la ciutadania perquè tothom hi pugui dir la seua, no causi perjudicis i no s’imposin models”. Per la seua part, el portaveu d’ERC, Juanjo Falcó, també va criticar les formes del govern per tirar endavant aquest expedient, ja que “qüestionem que una cosa tan important com la ZBE s’hagi fet i es vulgui tramitar corrent per acabar amb un document superficial amb l’objectiu de complir el calendari” i va valorar la proposta de “molt poc restrictiva”. L’edil de Junts Neus Caufapé també va criticar que no els enviessin la documentació de la ZBE abans de presentar-la i que “tenim un calendari molt atapeït per fer aportacions”, però va valorar positivament que la implantació es faci per fases. La portaveu de Vox, Gloria Rico, va qualificar aquesta iniciativa d’“ecopostureig” i que arribaran “fins on calgui per evitar un perjudici tan gran per als ilerdencs”. Finalment, l’edil del Comú, Laura Bergés, també va criticar la poca transparència i presses del govern per portar l’expedient al ple i creu que tindrà poc impacte en la millora de la qualitat de l’aire al ser poc ambiciós.