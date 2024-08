La Guàrdia Urbana de Lleida tindrà dinou agents nous

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha admès 237 sol·licituds a les oposicions per cobrir 19 places d’agents de la Guàrdia Urbana i no 10 com va informar per error ahir aquest diari, ja que a les 10 inicials es van afegir 7 vacants després de concursos de promoció interna i unes altres dos vacants per altres motius. Les proves començaran a començaments de setembre. Hi haurà un examen de cultura general, de conceptes teòrics, de català, un test físic, psicològic i una entrevista.