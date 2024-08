Més senyalització a l'avinguda Artesa de La Bordeta i 400 multes per excés de velocitat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana ha efectuat des de començament d’any 14 dispositius de control de velocitat amb radar a l’avinguda Artesa de la Bordeta que han generat 400 multes per excedir el límit permès, la qual cosa suposa el 28% del total de 1.400 vehicles que han estat controlats. L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, va donar compte ahir d’aquest balanç i també va informar que s’està efectuant millores en la senyalització horitzontal d’aquesta via.

Morón va explicar que operaris del departament de Mobilitat han pintat les denominades “dents de drac”, una senyalització incorporada per la Direcció General de Trànsit l’any passat consistent en una sèrie de triangles situats en els extrems d’un carril amb el vèrtex col·locat cap a l’interior o línia en zig-zag. Serveixen per advertir els conductors que han de reduir la velocitat. A més a més, s’han pintat senyals que indiquen que la velocitat màxima en aquest carrer és de 30 quilòmetres per hora.

L’alcaldessa accidental va afegir que la Paeria estudiarà si són necessàries més accions d’aquest tipus en aquesta zona. Fa temps que els veïns denuncien que l’excés de velocitat dels vehicles que circulen per l’avinguda Artesa constitueix un risc per a la seguretat i també genera excés de soroll.