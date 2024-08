Alumnes aprenen física i química bussejant

Aprendre el principi d’Arquimedes i la llei de Boyle-Mariotte, així com teories físiques i fórmules químiques, pot ser una tasca costosa i poc atractiva, però un professor ha trobat una manera d’ensenyar aquests conceptes d’una forma amena, original i en un lloc perfecte per a aquesta època de l’any: formar-se sobre física i química fent immersions en una piscina. Un sistema que ha ideat l’enginyer agrònom, doctor en Veterinària i professor de Secundària Josep Manent, en col·laboració amb l’empresa Udive Artquàtic, i la setmana passada van portar a terme les primeres classes a les instal·lacions d’INEFC amb 14 persones: set nens i set adults.

“Quan vaig començar com a professor em vaig adonar de la dificultat que comportava que els alumnes sentissin interès o atracció per la física i la química i per fer-la més atractiva les relacionava amb conceptes com el futbol, però després de la publicació dels últims resultats PISA vam decidir amb Udive Artquàtic iniciar aquest projecte, en el qual barregem l’aprenentatge de conceptes teòrics de física i química amb classes de submarinisme”, explica Manent.

La classe de submarinisme va tenir lloc a les instal·lacions de l’INEFC Lleida. - UDIVE ARTQUÀTIC

Les sessions s’estructuren en dos parts, una de més teòrica en la qual s’introdueixen els conceptes d’aquestes matèries i una altra en la qual es practica la immersió. Segons va detallar Quim Abadia, responsable d’Udive Artquàtic, “en les primeres sessions es van fer dos immersions amb equips de bussejador, la primera per comprendre el medi en el qual estaven i els canvis que experimenta el cos i l’entorn al submergir-se, mentre que la segona era per disfrutar en família d’aquesta experiència i veure sota l’aigua alguns dels conceptes apresos en la primera sessió”.

Per a Manent, “la clau és buscar una cosa que agradi als alumnes perquè parin atenció i en aquest cas hem escollit la pel·lícula de Pixar Elemental, a tall d’introducció al món de la física i la química, perquè és un film que explica molt bé els estats de la matèria i les seues diferents composicions, així com les reaccions químiques que es generen quan els elements entren en contacte”. I si a més d’explicar aquests conceptes els “viuen” submergint-se en una piscina, l’aprenentatge acaba resultant molt més amè que les classes convencionals.

“Les dos primeres classes que hem fet costaven setanta euros per parella i un aspecte positiu d’aquesta activitat és que és conjunta per a pares i fills, la qual cosa fa que els dos aprenguin, es diverteixin i es relacionin”, assenyala el professor, que recorda que “de fet, en la primera classe, els pares van reconèixer que es van sorprendre amb la facilitat i curiositat dels nens, que no paraven de preguntar i plantejar experiments”.

A causa d’aquesta bona acollida, tant Manent com Abadia volen que aquesta iniciativa vagi més enllà, “per la qual cosa molt probablement portarem a terme més sessions d’aquest tipus en les properes setmanes, i fins i tot estem pensant a ampliar-ho a més camps d’estudi per oferir una nova metodologia d’aprenentatge amb aquesta divertida experiència”.