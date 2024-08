La calor impedeix acabar en termini la renovació de la teulada de l’institut Màrius Torres

La intensa calor que pateix la ciutat de Lleida aquest estiu ha afectat les obres de renovació de la coberta de l’institut Màrius Torres, en el marc del projecte de millora de l’eficiència energètica de trenta centres educatius de Lleida. L’empresa adjudicatària, Voltes Connecta, va presentar un informe el 22 de juliol sol·licitant una pròrroga de l’últim termini d’execució, que acabava el 30 d’agost, fins al 16 de desembre, al·legant que “la situació climatològica d’elevades temperatures ens impedeix poder treballar amb normalitat i seguretat sobre les cobertes”. Educació va acceptar la petició al reconèixer la impossibilitat de complir el termini pels “motius exposats i que no li són imputables”.

De fet, aquesta és ja la quarta pròrroga que l’adjudicatària ha demanat i li ha estat acceptada per a aquesta obra, que va ser adjudicada el 17 de juliol del 2023. El primer termini acabava el 7 de febrer d’aquest any, però va sol·licitar ampliació fins al 22 d’abril per “adaptar els treballs amb la coordinació del funcionament del centre i la seguretat de l’alumnat i els operaris”. Després va demanar una segona fins al 28 de juny “per la necessitat d’elaborar un projecte modificat de les obres i per la situació climatològica (en aquest cas per mal temps)”. I la tercera, fins al 30 d’agost, perquè la tramitació d’aquest projecte va causar una “alteració del ritme d’execució de l’obra”. D’altra banda, la renovació de la coberta també ha comportat també la reubicació interna d’alumnes.

Retard a l’Escola del Treball per falta de material

Educació també ha prorrogat el termini per finalitzar les obres de millora de l’eficiència energètica de l’Escola del Treball, del 31 d’agost fins al 15 d’octubre. L’adjudicatària, MiJ Grúas, va demanar aquesta ampliació pel “retard en el subministrament de la fusteria exterior i la impossibilitat d’aconseguir proveïdors alternatius”. El termini inicial vencia l’11 de juny, però ja es va prolongar per no interferir en l’activitat docent.