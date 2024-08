Demolició nocturna d'edificacions per a la construcció de l'estació d'autobusos

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La construcció de la nova estació d’autobusos, que executa el departament de Territori de la Generalitat, comporta la demolició de velles edificacions ubicades darrere dels Docs i al costat de les vies del ferrocarril.

Aquests treballs s’han de portar a terme forçosament en horari nocturn, entre la mitjanit i les cinc de la matinada, per qüestions de seguretat a l’estar molt pròxims a les vies i en compliment de la normativa de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).La Paeria va informar ahir que està previst iniciar aquestes obres la nit de demà a dimarts i la durada estimada és de quatre nits, encara que va indicar que la intenció és escurçar el termini a tres. Així mateix, s’adoptaran totes les mesures possibles per mitigar el soroll i la pols que pugui provocar la demolició, en la qual s’utilitzarà maquinària pesant. Els treballs s’executaran totalment a l’interior de la parcel·la on està projectada l’estació, de manera que no afectaran la via pública.A començaments de juliol ja van començar les primeres tasques de demolició en aquesta zona després dels Docs i La Meta, que van requerir l’ús d’una grua de grans dimensions. D’altra banda, segueixen els treballs arqueològics a la part del solar més pròxima a l’estació de trens.