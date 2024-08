Lleida posa en marxa les fonts ornamentals després de la millora de la situació de sequera

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'ajuntament de Lleida ha posat en marxa 20 de les 25 fonts ornamentals amb què compta la ciutat. Superada la prealerta per sequera, des de mitjans del passat juliol s'estan reactivant de manera progressiva les fonts, una vegada s'han fet les revisions i reparacions necessàries. Aquests brolladors portaven més d'un any tancats per les restriccions.

Aquest dimarts va tornar a funcionar la font de l'avinguda de Catalunya. Resten pendents d'actuacions les fonts situades a les places de França i d'Europa, a la confluència entre el passeig de l'Onze de Setembre i l'avinguda Fleming, al carrer Corregidor Escofet i al Cobriment de les Vies. Totes les fonts ornamentals de Lleida funcionen amb un circuit tancat d'aigua.