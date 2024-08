Aparatós incendi d'un cotxe a Rovira Roure

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van sufocar a última hora de dimarts un incendi que va calcinar un vehicle a l’avinguda Rovira Roure. Els Bombers van rebre l’avís a les 23.45 hores i fins al lloc, a l’altura del número 214 de l’avinguda, al pàrquing del restaurant La Fonda del Nastasi, van acudir dos dotacions que, quan van arribar, van comprovar que el foc estava desenvolupat i el turisme es va acabar cremant completament. No hi va haver altres afectacions. En els últims dies s’han produït diversos incendis de vehicles a les comarques de Lleida. Precisament, dilluns hi va haver dos focs. El primer, de matinada, a Oliana quan va cremar un cotxe híbrid. Hores després n’hi va haver un altre a Torres de Segre.